Жителя Пермского края судят за то, что он избил полицейского шариковой ручкой

В суд ушло уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Добрянки. Его обвиняют в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Пермскому краю.

По данным следствия, 8 февраля обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения был доставлен в отделение полиции по Добрянскому району. В отношении него было возбуждено административное дело по ст.2021 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность). Однако одной "административкой" мужчина не отделался: он ударил полицейского шариковой ручкой в лицо.

"В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщили Накануне.RU в следственном комитете.