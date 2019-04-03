03 Апреля 2019
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Депутат Госдумы от ХМАО предложил увеличить возраст молодежи

Экс-депутаты думы ХМАО Евгений Марков, к которому перешел мандат депутата Госдумы Владимира Сысоева, предложил законодательно пересмотреть возрастной критерий определения молодежи и поднять возраст с 35 до 40-44 лет.

Предложение депутат внес на встрече с заместителем председателя Правительства РФ Татьяной Голиковой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЛДПР. Марков сослался на данные ВОЗ, организация причисляет к молодежи людей в возрасте 18-44 лет.

"Положительное решение этого вопроса в значительной степени повысит шансы молодых семей на получение государственной поддержки улучшения своих жилищных условий", - обратился к Голиковой либерал-демократ Евгений Марков.

Заместитель главы кабмина в ответ на это заметила, что вопрос непростой, но стороны приняли решение расширить взаимодействие с другими федеральными ведомствами по поиску решения в данном вопросе.

Ранее Марков предлагал окружному парламенту вынести вопрос о пересмотре возрастной планки для молодежи ради повышения количества участников госпрограмм поддержки. Однако депутаты Думы ХМАО не поддержали инциативу.

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Депутат Госдумы от ХМАО предложил увеличить возраст молодежи

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Теги: Евгений Марков, молодежь, Госдума, молодежь, Татьяна Голикова



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