03 Апреля 2019
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Политика Свердловская область Уральский ФО

В думе Екатеринбурга решили отправить доклад по итогам молодёжной политики на "глубокую доработку"

Постоянная комиссия по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодёжной политики городской думы Екатеринбурга решила повторно не рассматривать доклад по итогам реализации молодежной политики и патриотического воспитания граждан в уральской столице за 2018 год, передает корреспондент Накануне.RU.
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Галина Арбузова сообщила, что этот вопрос решили убрать из повестки, ибо он требует детальной проработки. Она также предложила депутату Константину Киселёву, который остался недоволен докладом, внести свои замечания, чтобы понять, какие нужны доработки.

"Мы обсудили это с Игорем Володиным, решили убрать вопрос из повестки и рассмотреть позже", - добавила она.

Народные избранники поддержали это решение, ведь данный вопрос уже рассмотрели и отправили на "глубокую доработку". Решение было принято единогласно

Напомним, что в прошлый раз депутаты не смогли добиться конкретных ответов на вопрос, каков эффект от 463 млн руб., потраченных на исполнение программ, предусмотренных бюджетом. Также отмечалось, что в докладе нет основных цифр, позволяющих оценить эффективность израсходованных средств.

В итоге Киселёв предложил не принимать доклад, а вернуться к вопросу до корректировки бюджета в мае. И в случае, если депутатам опять не смогут в цифрах объяснить, куда ушли деньги, урезать финансирование программы на текущий год, предусматривающей в настоящее время увеличение на 10%.

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В думе Екатеринбурга решили отправить доклад по итогам молодёжной политики на "глубокую доработку"

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Теги: дума, молодежная политика, Екатеринбург



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