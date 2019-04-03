На кубковом матче "Урал" - "Арсенал" впервые в России будет использована система VAR

Сегодня "Урал" проведет первый полуфинальный матч Кубка России по футболу. Подопечные Дмитрия Парфенова на "Екатеринбург-Арене" сыграют с тульским "Арсеналом".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, на матче ожидается около 15 тысяч зрителей. Особенностью встречи станет то, что на ней будет использована система видеопомощи арбитру (VAR). Это произойдет впервые в игре внутрироссийского уровня - ранее VAR применялась исключительно в тестовом режиме.

Ответная игра между "Арсеналом" и "Уралом" состоится 15 мая в Туле. В другом полуфинале Кубка России встретятся московский "Локомотив" и "Ростов".

Напомним, в марте "Урал" выбил из розыгрыша турнира одного из фаворитов - московский "Спартак". На своем поле команда Дмитрия Парфенова обыграла "красно-белых" со счетом 1:0.