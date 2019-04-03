03 Апреля 2019
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Политика Приволжский ФО Пермский край

Туалетная бумага, отключенные камеры и пробки: что осталось за кадром официального визита Медведева в Пермь

Приезд премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Прикамье обернулся для пермяков определенными трудностями.

Как сообщает пермская краевая общественно-политическая газета "Звезда", была временно приостановлена работа городской клинической поликлиники №2, которую посетил председатель правительства РФ. Кроме того, горожанам пришлось постоять в крупных пробках - на шоссе Космонавтов, в районе Мориона не пропускали автобусы.

По информации издания, утром больница работала в обычном режиме, однако с приездом премьера на пару часов пациентов перестали принимать и любые попытки попасть внутрь пресекались сотрудниками полиции. Ограждения были сняты через полчаса, после отъезда автомобиля Дмитрия Медведева.

Сами пациенты больницы отмечают, что здание привели в порядок к приезду председателя Правительства России. В частности, в туалетах учреждения появилась туалетная бумага. По словам пермяков, впервые за долгое время.

По маршруту движения Дмитрия Медведева в Перми отключили на "профилактические работы" камеры дорожного видеонаблюдения. На сайте Пермской дирекции дорожного движения пропала трансляция с Комсомольского проспекта и улицы Героев Хасана.

Напомним, в Перми Дмитрий Медведев помимо поликлиники, посетил крупнейший в России частный технопарк высоких технологий городского типа MORION DIGITAL и оценил секретную разработку пермских айтишников.

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Туалетная бумага, отключенные камеры и пробки: что осталось за кадром официального визита Медведева в Пермь

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Теги: Дмитрий Медеведев, визит в Пермь, городская поликлиника №2



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