Уткин заявил, что на него напали после тренировки и брызнули чем-то в лицо

Известный в прошлом комментатор Василий Уткин заявил о нападении на него. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По данным Уткина, на него напали во вторник вечером после тренировки и брызнули чем-то в лицо. По его словам, сделал это "молодой парень в капюшоне, серая худи под курткой" в темноте возле машины. При этом злоумышленник снимал происходящее на телефон - как полагает экс-комментатор, "для отчетности".

По его словам, существует "только одна причина и только два человека, которым захотелось бы это провернуть".

"Я говорил об этом у себя в последнем выпуске", - добавил Уткин.

В передаче "Футбольный клуб" от 1 апреля (видео представлено ниже) Василий вновь поднимал тему адвоката Алана Агузарова, который якобы является спортивным агентом, близким к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову. Сам Черчесов ранее заявлял, что ему об этом ничего неизвестно.