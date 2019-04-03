03 Апреля 2019
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Уткин заявил, что на него напали после тренировки и брызнули чем-то в лицо

Известный в прошлом комментатор Василий Уткин заявил о нападении на него. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
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По данным Уткина, на него напали во вторник вечером после тренировки и брызнули чем-то в лицо. По его словам, сделал это "молодой парень в капюшоне, серая худи под курткой" в темноте возле машины. При этом злоумышленник снимал происходящее на телефон - как полагает экс-комментатор, "для отчетности".

По его словам, существует "только одна причина и только два человека, которым захотелось бы это провернуть".

"Я говорил об этом у себя в последнем выпуске", - добавил Уткин.

В передаче "Футбольный клуб" от 1 апреля (видео представлено ниже) Василий вновь поднимал тему адвоката Алана Агузарова, который якобы является спортивным агентом, близким к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову. Сам Черчесов ранее заявлял, что ему об этом ничего неизвестно.

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Уткин заявил, что на него напали после тренировки и брызнули чем-то в лицо

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Теги: Уткин, нападение, Агузаров



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