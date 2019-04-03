В Россию будет прекращен ввоз популярных лекарств

В Россию будет прекращен ввоз антисептического спрея "Септолете плюс" и ряда других лекарств, сообщил Росздравнадзор.

Спрей против инфекций полости рта и глотки не будет поставляться в страну из-за проблем с эффективностью и безопасностью лекарства.

Кроме того, с 1 апреля 2020 г. из-за производственных причин прекращается поставка противоопухолевого препарата "Мюстофоран", а также противовирусного препарата "Интрон А", который применяется для лечения СПИДа. Производство последнего остановлено, сообщает ТАСС.

Как сообщало Накануне.RU, с апреля в Россию перестали поставлять три японских препарата из списка список жизненно важных лекарств.