Дольщики "Речелстроя" "взяли в осаду" южноуральское правительство

В Челябинске к областному правительства пришло порядка 100 дольщиков компании Речелстрой. Дольщики просят врио губернатора Алексея Текслера взять ситуацию на контроль, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам дольщиков, строительство на домах не ведётся, а компенсионный участок новому застройщику так и не предоставили.

Дольщики намерены передать свои обращения губернатору.

Напомним, в ноябре 2017 г. дольщикам "Речелстроя" позвонил президент России Владимир Путин. Глава государства поручил губернатору Борису Дубровскому провести встречу с дольщиками, по итогам которой стало известно, что достраивать дома будет компания "Западный луч".

Через месяц после звонка президента был задержан депутат челябинской гордумы, учредитель строительной компании "Речелстрой" Андрей Пязок. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве. По версии следствия, Пязок и бывший гендиректор строительной компании Сергей Вигельман в течение 2016-2017 гг. направили более 163 млн руб. средств дольщиков на цели, не связанные со строительством жилых домов. Потерпевшими по делу признаны более 1 тыс. 360 граждан. В июне 2018 г. Пязока отпустили под залог в 4 млн руб.