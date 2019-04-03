ПФР ликвидировал бумажные страховые свидетельства

Пенсионный фонд России (ПФР) упразднил страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования в бумажном виде, в котором содержится страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС), вся информация будет храниться в электронном виде.

Как передаёт "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ПФР, такое нововведение подразумевает, что каждое новое зарегистрированное или застрахованное лицо будет лишь открывать СНИЛС, по которому в дальнейшем сможет получать необходимые услуги.

При этом на пенсионное обеспечение, как отметили в ведомстве, эти изменения не распространяются.

Напомним, осенью прошлого года в СМИ появилась информация о планах российского правительства отказаться от бумажных паспортов в пользу электронных. Стоимость реформы оценивается в 114,5 млрд рублей до 2024 года.

Кроме того, как сообщало Накануне.RU, в феврале стало известно о планируемом введении в РФ электронных водительских прав в 2020 году.