03 Апреля 2019
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Названа стоимость провоза багажа для безбагажного тарифа "Аэрофлота"

Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила стоимость одного места багажа в базбагажном тарифе.

Она составит 40 евро при оплате онлайн и 50 евро при оплате в аэропорту. Стоимость второго места багажа будет оцениваться аналогично.

За третье место пассажиру придется выложить 120 евро при оплате в Сети и 150 евро при оплате на месте, сообщает "Рен Тв".

Как сообщалось ранее, "Аэрофлот" и его дочерняя компания "Россия" со 2 апреля ввели безбагажные тарифы.

У "России" они будут на всех среднемагистральных направлениях, а "Аэрофлота" - только на рейсах в Германию и Италию. Билеты по безбагажным тарифам будут дешевле билетов эконом-класса - в некоторых случаях на 30%.

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Названа стоимость провоза багажа для безбагажного тарифа "Аэрофлота"

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Теги: Аэрофлот, багаж



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