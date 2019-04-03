РФ предупредило ВТО о возможном ограничении импорта из ЕС

Москва уведомила Всемирную торговую организацию (ВТО) о возможных ответных мерах в отношении импорта из Евросоюза из-за тарифных квот на стальную продукцию.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление, речь идёт об отзыве уступок или других обязательств российской стороны по Генеральному соглашению о тарифах и торговле 1994 года, "которые субстантивно эквивалентны общей сумме объёма товаров, затронутых мерами ЕС".

Предполагаемые меры Москвы "могут вступить в силу в течение первых трёх лет, когда упомянутые спецзащитные меры Европейского союза были введены в действие, или после решения на этот счёт Органа по разрешению споров ВТО".

Брюссель 2 февраля ввёл защитные меры на 26 категорий стальной продукции, подразумевающие тарифные квоты и дополнительную пошлину в размере 25%.