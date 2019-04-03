03 Апреля 2019
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Экономика В России

ЦБ РФ прокомментировал отказ ресторанов принимать к оплате "пластик"

В России фиксируются случаи отказа ресторанов и кафе принимать к оплате пластиковые карты.

Как сообщил заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин, ситуация находится на контроле регулятора. По словам заппреда, рестораны отказываются принимать банковские карты не из-за дорогого эквайринга, а по другой причине, сообщает "Интерфакс".

Банку России при этом предстоит оценить масштабы происходящего.

Как ранее сообщил директор компании "Мани Фанни" Александр Шустов, комиссия за эквайринг может достигать 3%.

Ранее президент России Владимир Путин назвал "квазиналогом" комиссию за обслуживание безналичных расчетов в магазинах. На форуме"деловой России" он предложил обсудить эту проблему с привлечением бизнеса. Президент отметил, что тема станет предметом обсуждения с бизнес-сообществом.

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ЦБ РФ прокомментировал отказ ресторанов принимать к оплате "пластик"

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Теги: Банк России, рестораны, банковские карты



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