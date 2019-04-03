03 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина

НАТО пообещало защитить украинские суда в Керченском проливе

Североатлантический альянс (НАТО) примет меры по обеспечению безопасного прохода украинских судов через Керченский пролив, а также расширит масштабы воздушной разведки в черноморском регионе, заявила постпред США при НАТО Кейт Бейли Хатчисон.

Напомним, 25 ноября прошлого года три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. Моряков задержали.

Она пояснила, что речь идёт о пакете мер по укреплению разведки, в частности, воздушной, а также отправки большого числа кораблей стран НАТО в Чёрное море.

"Очень важно, чтобы жители Румынии, Болгарии, Украины и Грузии чувствовали себя безопасно в зоне Чёрного моря — как на воде, так и на суше", — передаёт слова Хатчисон ТАСС.

Она также подчеркнула необходимость сдерживания "российской агрессии" в Чёрном море.

"Мы обсудим нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из-за чего США вынуждены из него выходить", — добавила представитель НАТО.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 2 февраля американская сторона объявила о выходе из ДРСМД, поставив при этом условие РФ — уничтожить ракеты 9М729. В ответ на односторонние действия США 4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Договора.

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НАТО пообещало защитить украинские суда в Керченском проливе

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Теги: НАТО, Керченский пролив, Азовское море, Украина, корабли



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