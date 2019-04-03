В больнице Полевского ребенку поставили просроченную капельницу

В Свердловской области расследуется уголовное дело по факту некачественного оказания медицинских услуг малолетнему ребёнку.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР региона, инцидент произошел в больнице Полевского. Там малолетнему ребёнку в реанимационном отделении поставили капельницу с просроченным раствором.

Следователи планируют допросить как родственников ребёнка, так и медицинских работников, а также руководство больницы.

В прокуратуре Свердловской области Накануне.RU сообщили, что инцидент произошел 28 марта. В больницу обратилась жительница Полевского в связи с высокой температурой у ее дочери 2018 года рождения.

По словам женщины, ребенка госпитализировали в приемный покой инфекционного отделения с предварительным диагнозом "кишечная инфекция". Как сообщила заявительница, медперсонал ввел ее дочери лекарственный препарат со сроком годности, истекшим в 2016 году.

Прокуратура намерена выяснить, каким образом в данной больнице из оборота изымаются лекарственные препараты с истекшим сроком годности, где они хранятся, и кто осуществляет контроль за ними до утилизации.