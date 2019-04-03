Россияне стали тратить на АЗС на 11 процентов больше

Средний чек россиян за покупки на АЗС за год вырос на 11%.

Теперь он составляет 715-720 руб. за один раз. Как говорится в исследовании крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД", были проанализированы траты автолюбителей на заправках в марте 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В траты входит не только оплата бензина, но и покупка кофе или омывающей жидкости. Так, россияне все чаще при покупке бензина берут горячие напитки, что положительно сказалось на заработке владельцев заправок. По данным компании, объем их выручки от продажи напитков и кофе вырос за год на 17%, сообщает "Прайм".

Ранее эксперты подсчитали, сколько денег жители России тратят на автомобильное топливо. Как показал опрос владельцев машин, 42% респондентов ежемесячно тратят на топливо больше 4 тыс. руб., 20,6% — от 3 до 4 тыс., и лишь 17,2% ежемесячно отдают за бензин из своего заработка 2-3 тыс. руб.

Около 15% участников опроса укладываются в сумму до 2 тыс. руб., менее 5% участников опроса ежемесячно оставляют на АЗС до 1 тыс. руб.

Также эксперты выяснили, что ежедневно автомобилем пользуются почти две трети респондентов, сообщает РИА "Новости".