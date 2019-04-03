03 Апреля 2019
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Экономика В России

Банк России может запретить займы под залог жилья

Совфед займется разработкой законодательных мер защиты интересов клиентов микрокредитных организаций.
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До конца апреля в Госдуму будет внесен проект закона о запрете выдачи микрокредитов под залог недвижимости. "Ключевой проблемой остаются нелегальные кредиторы, которые продолжают маскироваться под микрофинансовые организации", - заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, предложив повысить ответственность за такую деятельность. "Как минимум поднять до 2 млн руб. и ввести уголовную ответственность за нелегальную деятельность по микрофинансовой деятельности", - отметила глава регулятора.

Кроме того, считает она, следует ввести уголовную ответственность для "черных" коллекторов, "которые также ведут нелегальную, по сути, деятельность". "Для предотвращения мошенничества с недвижимостью мы считаем правильным запретить микрофинансовым организациям выдавать займы под залог жилья", - сказала председатель ЦБ.

Как рассказал первый зампред Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев, такой документ будет внесен в Госдуму до конца апреля, сообщает "Российская газета".

Тем временем, инициатива Центрального банка об ограничении процентной ставки и стоимости потребительского кредита сократит количество микрофинансовых организаций (МФО). На сегодняшний день средний процент по "займам до зарплаты" в несколько раз выше планки в 1% в сутки, установленной в поправках регулятора. Оставшиеся на рынке МФО ужесточат требования к заемщикам, перехватить денег до зарплаты россиянам со стагнирующими доходами станет сложнее.

Ранее "Домашние деньги" подсчитали, что за микрозаймами вынуждены обращаться даже россияне с ежемесячным доходом в 30-40 тыс. руб.: чтобы дожить до зарплаты, им не хватает порядка 5 тыс. руб.

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Банк России может запретить займы под залог жилья

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Теги: МФО, займы, жилье



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