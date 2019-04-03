03 Апреля 2019
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Экономика В России

Минфин прокомментировал введение новых налогов

Министерство финансов России прокомментировало возможность включения в Налоговый кодекс неналоговых платежей.

Как сообщили в ведомстве, данный вопрос в настоящее время прорабатывается. Речь идет об утилизационном, экологическом и гостиничном сборах, сборах с большегрузов и операторов связи.

В Минфине сообщили, что окончательный перечень неналоговых платежей для включения в Налоговый кодекс определят в ходе диалога с бизнесом и общественными организациями.

Как отметили в министерстве, в случае включения платежей в Налоговый кодекс их содержание и целевое назначение не изменятся, сообщает РБК.

Днем ранее стало известно о том, что Минфин предлагает дополнить Налоговый кодекс РФ новыми главами - внести в него экологический налог, утилизационный сбор, сбор с пользователей автодорог, налог с операторов связи и гостиничный сбор. Сегодня эти платежи существуют, но являются неналоговыми.

Проект закона опубликован для публичного обсуждения и его антикоррупционной экспертизы. Ставки налогов и правила их платежей не меняются.

Ранее делегаты съезда РСПП обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой не переносить неналоговые платежи в НК. По их мнению, это приведет к росту фискальной и административной нагрузки.

26 марта на расширенной коллегии Министерства финансов премьер Дмитрий Медведев пообещал не поднимать налоги в течение шести лет.

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Минфин прокомментировал введение новых налогов

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Теги: Минфин, налоги, сборы



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