Ford объявил о распродаже автомобилей в России

Компания Ford снизит стоимость на свои модели Fiesta, Focus, Kuga.

Это связано с уходом автопроизводителя с российского рынка. Данные марки авто теперь возможно приобрести с экономией до 585 тыс. руб. в зависимости от модели. Цена на седаны, хетчбэки и универсалы C-класса Ford Focus и на кроссовер Kuga была снижена на 175 тыс. Теперь приобрести автомобили можно по цене от 705 тыс. и 1,3 млн руб. соответственно.

Модель Ford Fiesta стала дешевле на 75 тыс. руб. и оценивается минимум в 697 тыс. А внедорожник Explorer подешевел на 400 тыс., до 2 млн 372 тыс. руб.

В конце марта стало известно о том, что Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России. Компания намерена сосредоточиться на развитии в сегменте лёгких коммерческих автомобилей, где она уже имеет "успешный и высоколокализованный продукт — Ford Transit".

В настоящее время кабмин обсуждает с "Соллерс" заключение СПИК по производству Ford Transit на базе автозавода в Елабуге (Республика Татарстан), а также по его дальнейшей локализации в стране. Предполагается подписание контракта "в ближайшие два месяца".