Ford объявил о распродаже автомобилей в России

03 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что принесут выборы президента Украины?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика В России

Ford объявил о распродаже автомобилей в России

Компания Ford снизит стоимость на свои модели Fiesta, Focus, Kuga.

Это связано с уходом автопроизводителя с российского рынка. Данные марки авто теперь возможно приобрести с экономией до 585 тыс. руб. в зависимости от модели. Цена на седаны, хетчбэки и универсалы C-класса Ford Focus и на кроссовер Kuga была снижена на 175 тыс. Теперь приобрести автомобили можно по цене от 705 тыс. и 1,3 млн руб. соответственно.

Модель Ford Fiesta стала дешевле на 75 тыс. руб. и оценивается минимум в 697 тыс. А внедорожник Explorer подешевел на 400 тыс., до 2 млн 372 тыс. руб.

В конце марта стало известно о том, что Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России. Компания намерена сосредоточиться на развитии в сегменте лёгких коммерческих автомобилей, где она уже имеет "успешный и высоколокализованный продукт — Ford Transit".

В настоящее время кабмин обсуждает с "Соллерс" заключение СПИК по производству Ford Transit на базе автозавода в Елабуге (Республика Татарстан), а также по его дальнейшей локализации в стране. Предполагается подписание контракта "в ближайшие два месяца".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Ford объявил о распродаже автомобилей в России

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Ford, автомобили



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.03.2019 02:02 Мск КамАЗ готов принять на работу уволенных сотрудников Ford
Ранее 27.03.2019 05:15 Мск Козак: Ford не будет продолжать самостоятельный бизнес в России

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли ожидать обострения в Донбассе с приходом Зеленского?

Результаты 59

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети