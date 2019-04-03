Французский океанолог Кусто приедет в Приморья спасать косаток

Французский океанолог Жан-Мишель Кусто с командой 3 апреля прибудет в Россию.

Ученый, сын знаменитого исследователя Жака-Ива Кусто, будет помогать в реабилитации косаток и белух в "китовой тюрьме" в Приморском крае. На 4 апреля Жан-Мишель Кусто проведет встречи в министерстве природных ресурсов. 5 апреля он прилетит во Владивосток на встречу в администрации Приморья, затем отправится в бухту Средняя.

Ранее Минприроды РФ по согласованию с МИД РФ официально пригласило Жан-Мишеля Кусто войти в состав экспертной рабочей группы, сообщает "Интерфакс".

Как сообщалось ранее, компании, содержащие белух и косаток в "китовой тюрьме" в бухте Средняя Приморского края, расширят вольеры. Один понтон позволит отсадить 15 белух - по пять в каждую из трех секций. Также будет установлен еще один вольер для косаток.

Напомним, в прошлом году в Охотском море около сотни морских млекопитающих поймали для дальнейшей продажи в иностранные зоопарки и дельфинариумы. По данным зоозащитников, животные содержатся в ужасных условиях в вольерах, их срочно необходимо выпустить на волю.

При этом вопрос законности вылова морских млекопитающих до сих пор рассматривался. Ранее стало известно, что часть косаток и белух из "китовой тюрьмы" никогда не вернутся в природную среду обитания, а будут подвергнуты дрессировке и отправятся в океанариумы.