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В России впервые применен закон о недопустимости оскорблений госсимволов

В России впервые был применен закон о недопустимости оскорбления государственных символов.

От нескольких СМИ Ярославля потребовали удалить новости, в которых говорилось, что в ночь на 31 марта на здании ярославского управления МВД появилась надпись "Путин ***".

Запрос поступил от Генпрокуратуры, которая следит за исполнением нового закона и обращается в Роскомнадзор.

После этого новости о появлении ругательного граффити удалили с сайтов некоторых СМИ. Как сообщили в Роскомнадзоре, это было сделано в рамках "профилактической работы". "В рамках профилактических мер Роскомнадзор фиксирует реакцию редакций средств массовой информации на законные требования территориальных органов ведомства", - сообщил пресс-секретаря ведомства Вадим Ампелонский, сообщает Lenta.ru.

Напомним, россиян будут наказывать за распространение недостоверных сведений и оскорбление общества, государства и госорганов. Штраф за опубликование ложных сообщений, создающих угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения порядка и общественной безопасности, предложили установить в пределах от 3 тыс. руб. (для граждан) до 1 млн руб. (для юрлиц), за оскорбление представителей власти - до 5 тыс. руб.

Соответствующий закон принят Госдумой и подписан президентом РФ.

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В России впервые применен закон о недопустимости оскорблений госсимволов

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Теги: оскорбление, госсимволы, Путин, Роскомнадзор



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