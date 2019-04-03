В Забайкалье сотрудница банка похитила деньги у 62 клиентов

Правоохранительные органы Забайкалья расследуют уголовное дело в отношении сотрудницы банка, которая подозревается в многочисленных фактах мошенничества.

Как сообщили Накануне.RU в региональном управлении МВД, злоумышленница при оформлении кредитов на клиентов финансового учреждения, имея пароль от личного кабинета заемщиков, переводила от 5 до 15 тыс. руб. на свой счет. За несколько месяцев сотрудница банка похитила около 600 тыс. руб. у 62 клиентов.

Чтобы скрыть преступление, фигурантка сообщала клиентам банка, что списанные деньги являются страховым взносом.

На мошенницу завели уголовное дело.