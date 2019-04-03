Президент Алжира ушел в отставку

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика сообщил о своей отставке с поста главы государства.

В ближайшее время состоится заседание Конституционного совета для обсуждения этого решения. 82-летний лидер правит страной с 1999 года. Принять участие в очередных, пятых по счету выборах, Бутефлике помешали народные протесты, в результате которых он принял решение покинуть свой пост.

Политический кризис разгорелся в Алжире в феврале текущего года после решения Бутефлики баллотироваться на новый срок, несмотря на проблемы со здоровьем после инсульта в 2013 году. Страну охватили массовые акции протеста с требованием перемен во власти, сообщает РИА "Новости".