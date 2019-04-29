Захар Прилепин рассказал, почему конфликтует не только с либералами, но и с патриотами

На встрече со своими читателями в Екатеринбурге писатель Захар Прилепин ответил на ряд вопросов, связанных с идеологией и патриотизмом. Он сказал, что знает нелепых, глупых, грубых, подлых патриотов нисколько не меньше, чем либералов. Беседа состоялась во время презентации его новой книги в музейном парке "Россия - моя история", передает корреспондент Накануне.RU.

"По отношению к патриотам самого разного толка – к левакам европейского образца, к коммунистам, которые выдают себя за коммунистов, а сами давно уже являются буржуа, к этим правым, которые на самом деле не "правые", а неонацисты, белогвардейцы тоже не белогвардейцы, а непонятно что - так что не только с либералами, но и с патриотами у меня отношения очень сложные. Они пишут про меня, и я про них тоже пишу. На нашем патриотическом фланге раздора и внутренних свор больше, чем внутри условного лагеря либералов".

Когда нужно объединиться, по словам Захара Прилепина, в противостоящем патриотам лагере все дружно объединяются: "Вот они все приедут вместе в "Ельцин-центр" и будут вместе чокаться, что-нибудь праздновать". По мнению Прилепина, если так собирать патриотов – сложно представить во что это выльется, скорее всего, просто никто не приедет. Это Прилепин называет "внутривидовой борьбой в рядах патриотов":

"Я знаю, что даже когда проходят донбасские разнообразные встречи, встречаются полевые командиры, которые там же вместе воевали – тут драться начинают, только съедутся и давай друг друга шашками рубить. Я же всегда готов к дискуссии, но многие на это просто не идут".

Прилепин высказался и о возможной партии "Красных монархистов", анонсированной властью в начале года. По мнению писателя, в администрации президента не думают об идеологии, потому что боятся подступиться к этой теме. В политике нет людей, которые приходили бы к власти уже с идеологией, всюду сейчас происходит политическая мимикрия.

"Вот все это вталкивается в какую-нибудь партию, где будет с одной стороны левый, с другой стороны правый, по середине будет сидеть монархист. При этом ладно бы они были реально левый, правый и монархист, а нет - они просто будут эти функции выполнять, и мы будем за них голосовать, голосовать так или иначе за какие-то риторические фразы", – говорит Прилепин.

По мнению писателя, власть в России сегодня не может предложить какую-либо идеологию всерьез, да и общество сегодня не может до чего-то договориться. Хотя бы принятие себя как большой страны уже устроит писателя как хорошая основа для чего-то большего.

"Я вот левый, - сказал Прилепин, - я за социализм, сейчас я это предложу, и у нас начнется гражданская война. Не хорошо это? Не хорошо. Россия должна сама себе честно объявить, что я – большая страна, я – империя, есть мировые политические интересы, есть внутренние интересы, есть православие и традиционные ценности, есть норма, я страна большой нормы, большой традиции, большой географии, я – страна большого космоса и я несу за это ответственность, я не кривляюсь, я такая большая и сама себя не стыжусь. Вот это уже меня устроит на данный момент, а потом придут люди, которые поумнее нас - они придумают".

Прилепин рассказал, что в чем-то согласен с Владиславом Сурковым в том, что действительно есть некий "глубинный народ" (о чем он писал в своей эпохальной "идеологической" статье о путинизме) и, на взгляд писателя, этот народ, как и страна в целом, движется к каком-то направлении - 90-ые годы Захар Прилепин считает временем, когда он и такие, как он, проиграли, но в целом он надеется, что это поражение было не зря, и что теперь страна будет готова к тому, чтобы принять себя и свою роль в мире. Напомним, в начале апреля вышла новая книга Захара Прилепина о войне в Донбассе "Некоторые не попадут в ад" - роман, основанный на реальных событиях, которые произошли в те три года, когда писатель жил в ДНР и под руководством Александра Захарченко создал собственный батальон, так же он занимал пост советника главы ДНР. В книге Прилепин выдвигает предположения, кто мог стоять за смертью Захарченко, и по словам автора, он написал во многом то, о чем говорить нельзя.