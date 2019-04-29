29 Апреля 2019
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Общество В России

Гидрометцентр: Жители Центра и Юга России встретят майские праздники в тепле

Майские праздники будут тёплыми для жителей Центральной России и юга, и прохладными — для уральцев, сообщил СМИ научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, как передаёт "Российская газета", в Москве 1 мая будет ясно и без осадков, температура — от минус 3 до плюс 2 ночью, и от плюс 14 до 16 днём. С 3 мая ожидается потепление до 15-20 градусов днём, а с 4 мая — приход тёплых ночей — от 5 до 10 градусов выше нуля.

В большинстве регионов российского Центра в период майских выходных будет преобладать температура от плюс 17 до 19 градусов.

Чуть холоднее будет в Северо-западном регионе — от 1 до 6 градусов выше нуля по ночам, и от 12 до 17 днём.

Юг страны ожидает настоящая летняя погода: от 21 до 26 градусов днём.

Напротив, холодными майские выходные будут для жителей Уральского региона, где до 4 мая дневная температура воздуха будет держаться в пределах плюс 7-10 градусов, однако с 5 мая ожидается потепление до плюс 20-ти.

Примерно также будет на юге Сибири: от минус 3 до плюс 2 ночью, и до плюс 10 днём. Потепление начнётся с 5 мая: до плюс 15 градусов.

В столице Приморья Владивостоке прогнозируется температура до 15 градусов выше нуля.

Серьёзных заморозков нигде не ожидается.

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Гидрометцентр: Жители Центра и Юга России встретят майские праздники в тепле

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Теги: Гидрометцентр, Роман Вильфанд, погода, майские праздники, майские выходные



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