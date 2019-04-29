29 Апреля 2019
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Что означает решение о выдаче паспортов в ЛДНР

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Захар Прилепин: "Донбасс не сдадут, я говорил об этом с 2014 года - теперь точно"

Захар Прилепин на презентации своей книги в беседе с читателями о Донбасее прокомментировал выдачу российских паспортов в самопровозглашенных республиках, сказав, что это необходимый шаг не только в ДНР и ЛНР, но и в других областях Украины, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Зелинский написал какое-то письмо, что граждан Украины не соблазнить российскими паспортами, но все это чушь собачья. Весь Донбасс получит российские паспорта, если разрешат харьковчанам получить – половина Харьковской области убежит. По факту это так, ничего с этим не поделаешь", - сказал писатель.

"Быков вышел из комы и сразу написал злобные стихи о том, что "дикари" с Донбасса лезут в эту Россию ничтожную, несчастную, нормальные люди должны из нее бежать, а они сюда прутся. Что это за люди? Четвероногие какие-то, зверье просто. Двадцать куплетов написал - не может никак успокоиться, что кто-то может в эту ужасную, мрачную, чудовищную страну рваться", - добавил он.

Прилепин еще раз подчеркнул, что Донбасс не сдадут: "Я с 2014 года уже говорил, что нет никакой возможности Донбасс запихнуть обратно на Украину. Он туда не пойдет". Также Прилепин обратил внимание, что Владимир Зеленский в предвыборных речах обещал вернуть Донбасс, что если его не будут просить прощения – не примет никого обратно, а теперь, когда в Донбассе выдают российские паспорта, делает селфи на фоне моря в Турции. "Здесь все понятно, кто может сделать политический жест, ничего не говоря, а кто просто что-то говорит впустую. Меня это посмешило, великоросский шовинизм испытал от этого", - сказал Прилепин.

Захар Прилепин(2019)|Фото: Накануне.RU

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Захар Прилепин: "Донбасс не сдадут, я говорил об этом с 2014 года - теперь точно"

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Теги: Прилепин, Донбасс, паспорт, Россия, Украина, Зеленский



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