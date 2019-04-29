29 Апреля 2019
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Захар Прилепин "чувствует", что в Россию придет коммунизм

Захар Прилепин, который посетил столицу Урала в рамках своего презентационного тура по России, ответил на вопросы читателей в музейном парке "Россия моя история". Он сказал, что чувствует, что в России придет коммунизм, по крайней мере, так он ответил двенадцатилетнему мальчику по имени Лев, который прямо спросил писателя – будет ли когда-нибудь коммунизм в России, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Коммунизм? Конечно, - сказал Прилепин. – Конечно, что-то такое должно произойти с нами. Мы - русский народ, мы должны представить миру какую-то другую историю развития преподнести. Я чувствую, что это есть, тот уровень запроса внутри народа на справедливость по отношению к нему, даже не социальную справедливость".

Прилепин признался, что в 90-ые годы и начале "нулевых" был глубоко разочарован и думал, что "все уже потеряно навсегда", но теперь он видит, что либеральный проект потерпел фиаско, и Россию ждет что-то новое, но что это будет он пока не знает. Напомним, в Екатеринбурге писатель Захар Прилепин представил публике свою новую книгу о войне в Донбассе "Некоторые не попадут в ад".

книга, Захар Прилепин, "Некоторые не попадут в ад"(2019)|Фото: ЛИТРЕС

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Захар Прилепин "чувствует", что в Россию придет коммунизм

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Теги: призрак коммунизма, Захар Прилепин, левая идея, Россия, ДНР, ЛНР



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