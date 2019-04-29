29 Апреля 2019
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В Екатеринбурге Захар Прилепин представил новую книгу об ополченцах

В екатеринбургском парке-музее "Россия – моя история" писатель Захар Прилепин представил публике свою новую книгу "Некоторые не попадут в ад", на встрече с читателями он рассказал о войне и своей жизни в самопровозглашенной республике ДНР. также в социальных сетях велась трансляция встречи под названием "Прямая линия", которую посмотрели около 2 тысяч человек, встреча с писателем прошла при полном аншлаге – многим просто не хватало мест в просторном зале мультимедийного центра, передает корреспондент Накануне.RU.
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Писатель сделал заявление о своей скандальной книге "Некоторые не попадут в ад", в которой автор делает смелые предположения о том, кто мог стоять за убийством Александра Захарченко, о российских военных в Донбассе, которые участвовали в боевых действиях, хотя, возможно, были "пенсионерами", о собственных приключениях и злоключениях - Прилепин сказал, что в романе минимум придуманного, основа вся реальна: "Обычно говорят, что совпадения случайны, а у меня наоборот - совпадения неслучайны". Действующие лица в книге - реальные люди, и многие уже прочитали книгу. Например, помощники Захарченко, которые работали вместе с Прилепиным, по его же словам, прочитали и остались довольны. Те, кто не довольны, уже поделать ничего не могут: "Можно было бы меня придушить, но зачем – книга уже вышла", - сказал Прилепин.

Захар Прилепин(2019)|Фото: Накануне.RU

Прилепин на этой встрече с читателями говорил про "большую литературу", рассказывал байки про собратьев по перу и писательскую кухню, а также рассуждал про актуальность литературы. Кроме того, Прилепин анонсировал, что будет продолжение его нехудожественного проекта "Взвод" - это книга про писателей, которые служили в армии и воевали, для нас они остались просто классиками.

Сейчас Прилепин работает над биографией Сергея Есенина – на данный момент это увесистый труд, писатель сказал, что по объему уже больше, чем его роман "Обитель", в книге разберет мифы и развенчает много слухов. Помимо всего прочего писатель на встрече затронул и другие темы.

"Нет поэзии по перестройке, но есть про Гражданскую войну. По Донбассу есть поразительные стихи". По мнению писателя, сильные исторические события вызывают в душе народа настоящий эмоциональный отклик в литературе и поэзии, Прилепин в разговоре о литературе самопровозглашенных республик заявил, что Донбасс поэтически закрепился в русской словесности.

"Там нет материального приоритета – блаженны нищие духом", - так Прилепин объяснил, почему ему всегда нравилась компания "полумаргинальных сообществ" – нацболов или ополченцев - хотя сам он по своему признанию "не такой", но его привлекают именно такие люди.

"Эхо Москвы не понимает". Прилепин рассказал, что его хорошо принимает публика в Европе, встречи с читателями всегда проходят с полным аншлагом, несмотря на то, что, по мнению украинской стороны или "Эхо Москвы", он "террорист и убийца".

"Как развлекаются дети самых богатых людей России". Прилепин рассказал, что программа "Уроки русского" (еженедельный проект Захара Прилепина на телеканале НТВ, где автор комментирует наиболее актуальные темы в формате, объединяющем жанры видеоблога и аналитической телепередачи) на тему развлечения детей богатых родителей была снята с эфира.

"Белые, которые себя позиционируют как "белые с шашкой" и симпатизируют украинским товарищам, которые сносят памятники Ленину – мне с ними не по пути, - сказал Прилепин. "Они мне не симпатичны. Но я как автор "Взвода" в какой-то мере "белый". В батальоне, когда мы воевали в ДНР, не было таких делений, не было идеологического конфликта".

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В Екатеринбурге Захар Прилепин представил новую книгу об ополченцах

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Теги: Захар Прилепин, писатель, не все попадут в ад, книга, днр, лнр, донбасс, украина, рф



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