29 Апреля 2019
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В Подмосковье пресечена деятельность членов ячейки ИГ

В Подмосковье силами сотрудников Следственного комитета России (СКР), ФСБ, МВД и Росгвардии задержаны семь подозреваемых в организации и участии в деятельности международной террористической организации. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР.

По предварительным данным следствия, с ноября 2016 года по настоящее время подозреваемые, находясь на территории одного из районов региона, вступили в преступный сговор по созданию и участию в деятельности законспирированной ячейки запрещённой в РФ группировки "Исламское государство" (ИГ).

Задержанные вели агитационную работу по вовлечению к участию в деятельности организации новых сторонников, в том числе призывая к нападениям на сотрудников правоохранительных органов.

В рамках уголовного дела проводятся обыски и другие неотложные следственные действия, направленные на установление всех участников ячейки ИГ. По ходатайству СК судом будет решён вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

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В Подмосковье пресечена деятельность членов ячейки ИГ

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Теги: СКР, ФСБ, МВД, Росгвардия, ИГ, террористы, террористическая группировка



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