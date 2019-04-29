"Не "скучные" машины, а команда, формирующая стратегический курс страны". На "Ростсельмаше" подвели итоги 90-летней деятельности предприятия

В Торгово-промышленной палате обсудили итоги работы и перспективы развития предприятия по производству сельхозтехники "Ростсельмаш", которое в июле текущего года отметит 90-летний юбилей. На заседании отмечали: компании одной из немногих в стране удалось пройти несколько этапов модернизации в послевоенные года, сохраниться в кризисный период 1990-х гг., показывая сегодня успешные результаты деятельности внутри страны и конкурентоспособности на мировом рынке. Подробности - в материале Накануне.RU.

"Компания - не структура, которая висит в воздухе, она является частью социума, частью великой России", - открыл заседание глава Совета директоров "Ростсельмаша", глава ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин. И успех предприятия, по его словам, "зависит не только от того, что делает коллектив, но и от того, как работают дилеры, как себя чувствуют крестьяне, как развивается сельское хозяйство, как работает система образования".

Он рассказал о развитии компании на протяжении всего периода деятельности - с основания по настоящий момент.

Крупнейший завод сельхозмашин было решено основать в 1926 году в связи с необходимостью провести индустриализацию страны. Местом для строительства предприятия был определен Ростов-на-Дону, в том числе как место жительства людей "высокой интеллектуальной и индустриальной культуры", и "этот выбор площадки полностью себя оправдал", сказал промышленник.

Уже в 1929 году завод начал выпускать первую продукцию. Затем последовали многочисленные победы в освоении новых видов техники, комбайнов для различных видов зерновых культур.

Предприятие пережило несколько этапов модернизации в послевоенное время.

"Дальше последовали трагичные для компании и для всей страны 90-к годы. Потом последовали 2000-е годы, когда пошло восстановление компании и перестройка работы сельского хозяйства и "Ростсельмаша" на новом, рыночном укладе. Это продолжается и сегодня, завод является частью нашего социума и страны", - подчеркнул Бабкин.

Немногие отечественные предприятия могут похвастаться своей непрерывной работой в течение 90 лет, и завод поистине можно назвать достоянием всей страны, выразил мнение президент ТПП РФ Сергей Катырин. На заседании он особо отметил стремление руководства завода добиваться лучших условий для развития отрасли сельхозмашиностроения.

"Во многом последние успехи предприятия - заслуга Константина Анатольевича Бабкина, который возглавляет совет директоров, который занимается не только своим предприятием, а возглавляет ассоциацию спецтехники. И у нас в Торгово-промышленной палате России является руководителем одного из основных наших Советов - по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики. Человек достаточно принципиально отстаивает позиции сельхозмашиностроения на всех уровнях, и встречаясь с президентом страны, и готовя наши предложения в правительство, министерства и ведомства. За что мы благодарны Константину Анатольевичу и его коллегам. Для нас это чрезвычайно важная составляющая нашей работы", - сказал Катырин.

О деятельности компании "Ростсельмаш" на современном этапе развития подробно рассказал гендиректор завода Валерий Мальцев. Как он отметил, сегодня продуктовая линейка компании включает в себя 150 моделей 24 типов техники. "Если до 2004 года мы производили три модели комбайна ("Дон-1500", "Нива" и "Дон - 680"), то сегодня мы производим абсолютно всю технику, которая необходима, и проводим весь цикл технологических операций", - сообщил Мальцев.

Сегодня на предприятии трудятся 11,5 тыс. сотрудников, "Ростсельмаш" выпустил уже более 2,5 млн машин - это "в несколько раз больше, чем все остальные комбайновые производители в мире". Компания имеет 10 производственных площадок и собственный центр инноваций, в портфеле компетенций предприятия есть комплекс инновационных решений в области автоматизации сельского хозяйства.

"Продукция "Ростсельмаша" - это не только скучные металлические машины, но это машины, которые позволяют управлять собой, в том числе дистанционно. Получать любые данные, отчеты о том, что произошло с машиной, можно теперь с любого мобильного", - прокомментировал гендиректор завода.

"Ростсельмаш" - это предприятие, которое построило более 1,5 млн кв. м. жилья, более 100 детских садов и школ, областную больницу, бассейн, множество других объектов социнфраструктуры", - добавил он.

Продукция "Ростсельмаша" поставляется в более 35 стран мира. По данным 2018-2019 сельскохозяйственного года, компания в ряде стран занимает лидирующую позицию по доле рынка - в Таджикистане она составляет 100% всего рынка, в Грузии - 91%, в Монголии - 88%.

"Есть страны, где у нас хорошие перспективы для развития - Польша, Болгария. В прошлом году мы вышли на рынок ЮАР. Понимаем, что и там сможем реализовывать нашу технику", - отметил Мальцев.

Ежегодно "Ростсельмаш" увеличивает свой экспортный потенциал. В прошлом году эта цифра составила 41% по отношению к предыдущему году, в этом году рост пока равен 38%.

"За следующие пять лет мы планируем разработать и поставить на производство 26 новых моделей техники, здесь зерноуборочные комбайны, кормоуборочные комбайны, тракторы, посевные комплексы и многое другое", - добавил он.

Бабкин в свою очередь отметил, что развитие компании во многом зависит от движения в согласованном направлении с другими участниками процесса. "Мы зависим от действий правительства, от того, о чем думает наш социум. Часть нашего правительства говорит, что главное - бороться с инфляцией, накапливать стабфонд, рейтинги. Другая часть понимает, что качественные рабочие места, технологическое развитие, комфортная жизнь, развитие сельского хозяйства, дальнейшая индустриализация - это именно те ценности, которые дают силу России, которые надо реально отстаивать и чем дорожить", - заявил он.

Успехи в работе по отстаиванию интересов отрасли отметил депутат Госдумы Николай Коломейцев. "Нам удалось совершенно неинженерный состав правительства убедить создать в структуре правительства хотя бы департамент в Минпромторге, который отвечает за сельхозмашиностроение", - заметил он.

Народный избранник подчеркнул, что руководство предприятия "ценой неимоверных усилий" смогло остановить падение, а также, используя опыт наставников, стабилизировать ситуацию в отрасли и "через создание ассоциации, через реструктуризацию долгов, через постановление 1432 и другие нормативные документы" выработать механизмы поддержки не только "Ростсельмаша", но и всего сельхозмашиностроения.

Коломейцев подчеркнул, что в период нового витка развития предприятия были воссозданы многие компетенции, и компания оказалось единственной структурой, "которая не вывезла их за рубеж, а привезла их и реализовала здесь".

"Если бы сегодня конкурентоспособность определяется независимыми экспертами, то сегодня компания считалась бы самой конкурентоспособной по своему профилю в нашей стране", - заявил депутат.

Председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев отметил, что успехи "Ростсельмаша" - это разговор о том, как "небольшая группа подвижников может развернуть весь курс в стране" и выразил надежду на то, что к 100-летнему юбилею компании страна будет воздавать должное усилием команды, которая "формирует стратегический курс нашей страны".

В заключение Бабкин поблагодарил соратников за сотрудничество и поддержку, а также нацелил на дальнейшую работу по преумножению результатов предприятия.

"90 лет - солидный срок, но это лишь начало пути. В России мало тракторов, всего лишь 1,5 лошади механизмов на гектар. Это в три раза меньше, чем нужно. Предстоит заполнить этот недостаток. Нам предстоит работать в условиях жесткой, насыщенней конкуренции. При этом мы должны помнить, что у России большой промышленный потенциал - мы должны развивать наше сельское хозяйство, Россия может и должна кормить мир", - заявил он.

Торжественное празднование 90-летнего юбилея "Ростсельмаша" пройдет в Ростове-на-Дону 26 июля.