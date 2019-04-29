Саакашвили назвал Путина "троллем" за предложение Зеленскому вернуть ему гражданство

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили назвал президента России Владимира Путина "новоиспеченным троллем" за совет новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть ему гражданство. Об этом Саакашвили написал в Facebook.

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Он обвинил Путина в том, что он требовал от Петра Порошенко в 2014 году не приглашать Саакашвили на инаугурацию, а в конце 2017 года якобы требовал выдворить его с Украины.

Также Путин будто бы требовал не пускать его в Грузию, Турцию, Армению и Азербайджан у властей этих стран, а теперь "через третьих лиц пытается подступиться к Владимиру Зеленскому".

"Я достаточно опытен чтобы за этими маневрами видеть приемы вашей политики", - заявил Саакашвили, который считает, что Путин хочет поставить Зеленского в невыгодное положение за то, что последний "так сильно ответил" по поводу предоставления гражданства РФ желающим жителям ДНР и ЛНР.

"Мы с украинцами разберемся сами!" - заключил Саакашвили.

Напомним, Зеленский в своем комментарии по поводу указа Путина заявил, что готов давать украинское гражданство всем, кто борется за свободу.