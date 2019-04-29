Караулова призналась, что стыдится своей попытки присоединиться к террористам

Александра Иванова, известная также как Варвара Караулова, заявила, что стыдится своей попытки примкнуть к запрещённой в РФ террористической группировке "Исламское государство" (ИГ).

Ранее, как сообщало Накануне.RU, арестованная в 2015 году студентка МГУ вышла из тюрьмы по условно-досрочному освобождению.

По словам Карауловой, в несколько лет назад она мало интересовалась политикой и происходящим в мире, и аббревиатура "ИГИЛ" была для неё "пустым звуком".

"Я надеюсь, что таких желающих больше нет, что моя история стала показательной", — цитирует её ТАСС.

Она также посоветовала завербованным террористами не отказываться от поиска возможности вернуться домой.

"Мне кажется, они (завербованные, — прим.) понимают, в каком аду они находятся, — выразила своё мнение Караулова. — В отличие от меня, они доехали. Не надо бояться возвращаться".

Напомним, в мае 2015 года студентка МГУ пыталась бежать в Сирию, чтобы присоединиться к ИГ, однако была задержана в Турции и арестована 28 октября. 10 ноября ей предъявили официальное обвинение.