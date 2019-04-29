На белорусском НПЗ сообщили о продолжающихся поставках некачественной нефти из РФ

В Белоруссию по нефтепроводу "Дружба" продолжает поступать некачественная нефть, сообщается на сайте НПЗ "Белнефтехим".

Ранее, как сообщало Накануне.RU, стало известно, что к приграничной с Белоруссией станции "Унеча" поступила нефть хорошего качества.

По информации пресс-службы "Белнефтехима", сложившаяся ситуация в настоящее время обсуждается в Москве на базе Минэнерго РФ с участием главы концерна Владимира Сизова и российских нефтяных компаний.

"Специалистами организаций по нефтепроводному транспорту — ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба" — приняты все технические меры для скорейшего получения чистой нефти с российского пункта отпуска Унеча, — говорится в сообщении "Белнефтехима". — В настоящее время в трубопроводе на белорусской территории по-прежнему находится нефть с превышением норматива содержания хлорорганики. Прокачка чистой нефти по "Дружбе" не началась".

В компании добавили, что НПЗ страны продолжают работать на сниженной производственной загрузке.

Концерном и организациями ведется ежедневный учет недополученных доходов из-за снижения загрузки НПЗ, приостановки экспорта нефтепродуктов и других мер, принятых из-за поставки некачественной нефти. Ведется также оценка ненадлежащего исполнения российскими контрагентами договорных обязательств.

Напомним, хлорорганические смеси в составе импортируемого из России топлива были обнаружены 19 апреля. Помимо Минска, транзит ограничили Польша и Чехия.