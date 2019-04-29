29 Апреля 2019
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Политика В России В бывшем СССР Украина

Путин посоветовал Зеленскому вернуть украинский паспорт Саакашвили

Президент РФ Владимир Путин считает, что было бы справедливым вернуть украинский паспорт изгнанному из страны экс-главе Грузии Михаилу Саакашвили.
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Напомним, как сообщало Накануне.RU, бывший глава ближневосточного государства 12 февраля был депортирован в Польшу из Украины, где занимал пост губернатора Одесской области. По его словам, выдворение совершала личная охрана Порошенко.

Михаил Саакашвили, Киев, задержание(2017)|Фото: REUTERS

Как передаёт "РИА Новости", слова Путина об изгнанном Саакашвили были сказаны в связи с заявлением недавно избранного президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев будет защищать всех, "кто готов бороться за свободу", вплоть до предоставления им убежища и гражданства. По мнению российского лидера, в этом смысле лучше было бы начать "допустим, с грузин. Бывших грузин".

"Например, было бы справедливым вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем. Имею в виду Саакашвили", — отметил он.

Путин добавил, что экс-губернатор Одесской области был лишён украинского гражданства и выдворен из страны незаконно. Также он призвал восстановить права и других граждан Украины, "которые вынуждены были покинуть страну".

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Путин посоветовал Зеленскому вернуть украинский паспорт Саакашвили

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Теги: Владимир Путин, Владимир Зеленский, Михаил Саакашвили, Украина



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