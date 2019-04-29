29 Апреля 2019
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На акции в Москве потребуют начать международное расследование событий Одесской Хатыни

2 мая 2014 года в Одессе произошла ужасная трагедия. В Доме профсоюзов заживо сгорели 42 человека, вина которых заключалась лишь в том, что они выступали за союз с русским народом. Виновные в этом страшном преступлении так и не были найдены и наказаны, а по версии нынешней украинской власти сгоревшие, задохнувшиеся и разбившиеся насмерть люди сами устроили поджог.

С 2014-го года и по сей день продолжается другая трагедия. В результате вооружённого конфликта на Донбассе погибли десятки тысяч людей; сотни тысяч жителей были вынуждены покинуть разрушенные родные дома; экономика некогда процветающего и перспективного региона полностью уничтожена. Выступившие за сохранение русского языка и культуры люди ждут поддержки и помощи от России.

17 марта 2019 года в Москве на Суворовской площади прошёл митинг "За Россию! Справедливость! Новый курс!". Москвичи и люди в других городах России вышли за изменение экономического и политического курса страны, её внутренней и внешней политики. Одним из категоричных требований митинга было официальное признание Донецкой народной республики и Луганской народной республики, а также включения данных республик в состав Российской Федерации, если такая воля будет высказана жителями ДНР и ЛНР на референдуме.

В связи с вышеизложенным постоянный Оргкомитет, куда вошли представители движения "Новороссия", ПАРТИИ ДЕЛА, "Левого Фронта", движений "Свободная Россия" и "Другая Россия", Объединённой коммунистической партии, Всероссийского комитета защиты территориальной целостности России и других общественных движений и организаций решил провести 2 мая 2019 года в Москве в 13.00 на Суворовской площади акцию памяти погибших в одесском Доме профсоюзов с требованием начать международное расследование и наказать виновных в этой трагедии, а также с требованием организовать референдум о включении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации.

В рамках акции памяти будут возложены цветы к тумбе Города-Героя Одессы и Вечному огню Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду и проведён митинг в центре Москвы.

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На акции в Москве потребуют начать международное расследование событий Одесской Хатыни

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Теги: дом профсоюзов, одесская хатынь, партия дела



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