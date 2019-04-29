"Кнут есть, а пряник сомнительный". Новые KPI для губернаторов немногим отличаются от старых

Новая система оценки эффективности работы губернаторов рассчитана на поощрение, а не наказание, а тем более увольнение. Об министр экономики Максим Орешкин рассказал журналисту "Коммерсанта" отвечая на вопрос, сколько губернатор должен провалить параметров новых KPI, чтобы его уволили.

Напомним, что уже почти полгода Кремль работает над коррекцией системы так называемых KPI для глав регионов. Новые параметры были сформулированы по итогам расширенного заседания президиума Госсовета России, который проходил еще в ноябре 2018 года. Тогда, как писали эксперты, в Кремле решили немного реформировать систему наказания и поощрения для исполнительной власти в субъектах РФ с учетом принятых новых нацпроектов и последствий пенсионной реформы. Накануне же новые KPI были оформлены в виде указа президента Владимира Путина, чего ранее не случалось. Это дало повод говорить о том, что на этот раз система оценки работы стала еще жестче.

Максим Орешкин, министерство которого вместе с администрацией президента работает над цифровыми параметрами новой системы оценок, в интервью "Коммерсанту" рассказал, что главное нововведение состоит не в наказании глав регионов, а в поощрениях.

"Система рассчитана на поощрение, а не на наказание. Те, кто находится наверху списка, будут получать большую долю из 20 млрд руб. В случае с инвестициями, например, это суммы, которые там нужны и что-то могут изменить. Полмиллиарда для региона могут быть неплохой прибавкой к региональному бюджету. Мы рассчитываем на позитивную, а не на негативную мотивацию", - заявил он.

"В сущности, не так важен вопрос, "кто виноват", важнее ответ на вопрос "что делать". Нет ни у кого такой задачи — уволить губернатора за невыполнение КПЭ. КПЭ — это ориентир, а не госзадание по непременному достижению цифры", - отдельно оговорил министр.

Однако политолог Павел Салин полагает, что как минимум первый пункт новых KPI "удовлетворенность властью в регионе" все же будет иметь характер "госзадания" и станет ключевым.

"Все же Орешкин не имел в виду, что KPI не могут стать причиной отставки главы региона. Вопрос в том, насколько эти параметры будут влиять на судьбу губернатора. Орешкин, скорее всего, имел в виду, что они не будут иметь абсолютного влияния на судьбу главы региона. Я думаю, что из этого параметра на 70-80% будет влиять только первый пункт – "удовлетворенность населения властью". Федеральный центр обеспокоен протестной активностью", - уверен политолог.

В свою очередь политолог Константин Калачев обращает внимание на слишком скромное поощрение, которое предлагает власть губернаторам за выполнение якобы таких важных для государства задач.

"Есть кнут, а пряник сомнительный. Сумма поощрений, мягко говоря, невеликая. Венесуэле мы больше помогаем, чем российским регионам. Интервью выглядит как оправдание. Мне кажется, это даже ответ на мои комментарии и комментарии моих коллег, которые скептически относятся к этой идее. Первая проблема в том, что как можно ставить в один ряд Еврейскую автономную область и ХМАО по единым показателям. Открыли крупные проекты – показатели вверх. Но причем тут губернатор? Странно всех под одну гребенку. У одних хорошее наследство и в бюджете профицит, а другие в долгах и наследство ужасное. Второй момент – странно ставить на первое место рейтинг президента и рейтинг власти. Это как-то не очень прилично такие вещи делать. Что может сделать глава Якутии? Примет президент решение, что мост через Лену не нужен? Рейтинг пойдет в низ. А причем здесь губернатор?" - говорит он.