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В 27 муниципалитетах Прикамья открыт пожароопасный сезон

В Пермском крае с сегодняшнего дня пожароопасный сезон открыт на территориях 27 муниципальных образований, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Это территории Добрянского, Нытвенского, Березовского, Кишертского, Суксунского, Куединского, Бардымского, Ординского, Октябрьского, Уинского, Чернушинского, Осинского, Частинского, Очерского, Пермского, Сивинского, Верещагинского, Карагайского, Еловского, Юсьвинского, Ильинского и Большесосновского районов, Краснокамского, Кудымкарского, Кунгурского, Оханского, Чайковского городских округов.

15 мая пожароопасный сезон будет объявлен также на территории Березниковского, Кизеловского, Горнозаводского, Губахинского, Соликамского, Гремячинского, Лысьвенского городских округов, а также в Александровском, Чердынском, Кинском, Кочевском, Чусовском, Юрлинском, Красновишерском, Гайнском районах.

В этот период жителям края запрещается разводить костры в хвойных молодняках, на гарях (выжженных местах), на участках поврежденного леса, на торфяниках, в местах с подсохшей травой и под кронами деревьев. Запрещается жечь траву и выбрасывать горящие спички и окурки. Нарушителей будут привлекать к административной и уголовной ответственности. Сумма штрафа за нарушение правил пожарной безопасности в лесах составляет от полтора до трех тысяч рублей. За выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках примыкающих к лесам сумма штрафа составит от трех, до четырех тысяч рублей.

Всего на тушении лесных пожаров работают 397 сотрудников и 93 единицы техники. При необходимости могут быть привлечены еще 5 тыс. человек и 1827 единиц техники.

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В 27 муниципалитетах Прикамья открыт пожароопасный сезон

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Теги: пожароопасный сезон, правила пожарной безопасности, лесной пожар



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