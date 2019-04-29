На Южном Урале проводится проверка по факту пожара в церкви, где пострадали дети

На Южном Урале прокуратурой и СК организована проверка по факту пожара в храме в поселке Межевой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, в момент пожара в церкви находились шестеро детей шести-семи лет, которые приехали на экскурсию. Дети поднялись на колокольню, когда началось возгорание. Спускаться им пришлось через задымленные помещения. Сейчас дети находятся в больнице с диагнозом острое отравление угарным газом.

Позже, как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава, в Саткинскую больницу поступила еще одна девочка, оказавшаяся на месте пожара.

"Ее состояние нетяжелое, жалобы на боль в горле и осиплость голоса. Госпитализирована в детское отделение. Шесть детей, поступивших в больницу днем, остаются на своих местах. Всем проводится ингаляция увлажненного кислорода", - рассказали в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в районе электрокотла и системы управления электроникой.

"Саткинской городской прокуратурой проводится проверка соблюдения требований законодательства об охране здоровья детей при организации экскурсии. Кроме того, будет проверено соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации храма", - говорится в сообщении.

По данному факту следственными органами СК РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.