В Прикамье мать требует от военных 7 миллионов за смерть сына

Мать погибшего после службы в армии срочника требует от министерства обороны компенсацию за смерть сына, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Большесосновского районного суда Пермского края.

В один из весенних призывов ее сын ушёл в армию. Пройдя службу и вернувшись домой, молодой человек стал жаловаться на сильные боли. Его госпитализировали, и через два месяца после дембеля он умер. Согласно заключению комиссии, заболевание получено во время службы в армии.

Мать погибшего просит взыскать с министерства обороны России 7 млн руб. компенсации морального вреда. Заседание состоится 17 мая.