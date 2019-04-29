Чистая нефть по "Дружбе" дошла до границы Белоруссии

Российская нефть хорошего качества достигла приграничной с Белоруссией станции "Унеча" нефтепровода "Дружба". В "Белнефтехиме", ранее заявившем о поступлении загрязненной хлорорганическими сосединениями смеси, пока не подтверждают эту информацию.

Загрязнение было обнаружено 19 апреля, транзит российской нефти помимо Белоруссии ограничили Польша и Чехия. "Транснефть" заявила, что смесь была загрязнена на терминале "Самаратранснефти".

"Как планировалось, по состоянию на 12.00 29 апреля 2019 г. нефть, соответствующая евразийскому техрегламенту, достигла приграничной линейной производственной диспетчерской станции "Унеча" нефтепровода "Дружба", — приводит "Прайм" слова представителя вице-премьера РФ Дмитрия Козака Ильи Джуса.

Белоруссия потребовала компенсацию за плохую нефть. Белорусский концерн заявляет, что на территории страны по-прежнему находится нефть с повышенным содержанием хлоридов.