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Общество Челябинская область

Выступят Лев Лещенко и Елена Ваенга. В День Победы в Челябинске пройдет более 20 праздничных мероприятий

В День Победы в Челябинске пройдет торжественное построение, праздничный концерт и фейерверк. В городскую афишу включено 24 праздничных мероприятия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Торжественное построение на площади Революции начнется в 12 часов. Более 1 тыс. 760 человек из числа курсантов военных вузов, правоохранительных органов, слушателей факультета военного обучения ЮурГУ пройдут в честь Подвига российского народа. Следом за ними по главной городской Площади проедет 44 единицы военной техники времен ВОВ и современные боевые машины.

В 13 часов на Театральной площади и на Кировке начнутся праздничные концерты. В это же время начнут работу кухни народов мира и пройдет бесплатная раздача солдатской каши из полевых кухонь.

В 14 часов начнется шествие Бессмертного полка.

Главный праздничный концерт "Победная весна!" пройдет на площадке у Торгового центра, где выступят Лев Лещенко и Елена Ваенга. Начало в 19 часов.

Завершится день праздничным фейерверком на набережной реки Миасс. 12 минут небо над Челябинском будут украшать высотные залпы.

Стоит отметить, что фейерверк в этом году пройдет на новой площадке — около памятника Петру Столыпину.

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Выступят Лев Лещенко и Елена Ваенга. В День Победы в Челябинске пройдет более 20 праздничных мероприятий

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Теги: 9 мая, День победы, Лев Лещенко, афиша,



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