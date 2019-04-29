Студенты ВШЭ выступили "принципиально против" сноса памятника Дзержинскому в университете

Инициативная группа студентов и выпускников Высшей школы экономики выступила против идеи снесения памятника Феликсу Дзержинскому, который стоит на территории одного из корпусов НИУ ВШЭ.

Ранее часть студентов вуза и активисты движения "Декоммунизация" начали сбор подписей за демонтаж памятника.

Однако, как отметили противники сноса памятника, он был установлен в 1937-м году и достался университету вместе со зданием бывшей фабрики при условии, что памятник демонтирован не будет. "Данный факт означает, что уничтожение памятника вступит в прямое противоречия с договоренностями ВШЭ, что никак не может способствовать росту авторитета учебного заведения", - говорится в заявлении группы #hellofelix в соцсети.

В инициативной группе также отметили культурную и историческую ценность памятника. "В Великобритании не хают Оливера Кромвеля, принимая его как часть своего наследия. Стремление снести памятник Дзержинскому выдает лицемерное желание отказаться от неудобных фактов истории и сформировать иллюзорную картину прошлого", - заявляют студенты.

Активисты напомнили также, что на территории университета стоит и другой памятник не менее спорной личности - Егора Гайдара. "Как бы отреагировали наши оппоненты, если бы кто-то предложил снести памятник Гайдару, а Дзержинскому оставить?" - задаются вопросом студенты ВШЭ.

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов заявил, что свержение памятников истории является попыткой вычеркнуть определенные ее страницы.

Памятники не являются объектом поклонения, отметил Кузьминов. "Нынешним борцам с памятниками полезно вспомнить, что именно большевики начали их свергать", - сказал ректор.

В ВШЭ добавили, что организатором акции по сносу является активист Дмитрий Энтео, который к университету никакого отношения не имеет.