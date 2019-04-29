В Нижневартовске напишут "Диктант Победы"

В Нижневартовске 7 мая пройдёт "Диктант Победы" – всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны. 20 заданий надо будет выполнить за 45 минут. Он пройдёт в двух школах, №№8 и 15, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

С 13.30 до 14.40 участники будут собираться на площадках, регистрироваться, получать бланки. С 14.40 до 15 часов участников акции проинструктируют, как именно писать "диктант". С 15.00 начнутся 45 минут, во время которых надо будет ответить на вопросы. С 15.45 до 16 часов бланки соберут, а площадки закроют.

Принять участие бесплатно могут все желающие. Для этого необходимо обратиться на одну из площадок или зарегистрироваться на сайте.