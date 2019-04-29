29 Апреля 2019
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Общество Свердловская область

В Нижнем Тагиле последствия снегопада будут устранять до 6 мая

В Нижнем Тагиле улично-дорожная сеть будет приведена в порядок после снегопадов в срок до 6 мая. Такое заявление сделал заместитель главы администрации по городскому хозяйству и строительству Владимир Юрченко на совещании в мэрии по вопросам уборки снега с автодорог и тротуаров, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Как сообщают местные СМИ, в частности, портал "Тагилсити", в прошедшие выходные в Нижнем Тагиле выпало около 20 сантиметров осадков, и чиновники дали рекомендации подрядчикам переоборудовать технику для снегоуборки. При этом мэрия собирается проводить заседания оперативных штабов по уборке улиц ежедневно, городским службам поставлена задача - устранить последствия снегопадов именно до 6 мая.

прогноз погоды в Нижнем Тагиле(2019)|Фото: gismeteo.ru

Между тем, уже к середине недели синоптики прогнозируют в Нижнем Тагиле тепло и солнце, а к 4 мая – плюс 11 и дожди.

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В Нижнем Тагиле последствия снегопада будут устранять до 6 мая

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Теги: Нижний Тагил, уборка снега, Владимир Юрченко



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