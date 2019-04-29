Автобус с фанатами ФК "Урал" атаковали после разгромного поражения команды в Уфе

В Башкирии полиция выясняет обстоятельства драки между пассажирами автобуса из Екатеринбурга и неизвестными.

Ранее в СМИ появилась информация, что вечером в воскресенье после матча "Уфа" - "Урал" автобус с екатеринбургскими фанатами после выезда из столицы Башкирии догнали и заблокировали несколько машин. Выбежавшие из авто молодые люди разбили стекло автобуса и спровоцировали пассажиров на драку.

Как сообщили РИА Новости в республиканском МВД, вчера в полицию поступил сигнал от водителя автобуса из Екатеринбурга о том, что между несколькими его пассажирами и неизвестными произошел конфликт.

"По сообщению прибыли сотрудники полиции, никто из граждан за медицинской помощью или с заявлениями в органы внутренних дел не обращался", - уточнили в ведомстве.

Тем не менее, в МВД начали свою проверку по факту случившегося.

Напомним, матч "Уфа" - "Урал" завершился крупной победой хозяев поля со счетом 4:1.