29 Апреля 2019
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С 6 по 13 мая жители Пермского края смогут встретить поезд Победы

Поезд Победы с 6 по 13 мая сделает остановки на девяти станциях СвЖД Пермского края, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Историческая реконструкция "Встреча поезда Победы" проходит в честь 74-ой годовщины Победы. Ретро-состав из паровоза, санитарного вагона, в котором во время войны оперировали раненых, и двух теплушек жители региона смогут 6 мая на станции Верещагино, с 12.00. 7 мая мая поезд прибудет в Нытву, в 14.00. 8 мая, 10.00 - на станцию Пермь-Сортировочная. 9 мая встретить ретро-поезд можно на в 10.00 на станции Пермь II, в 13.00 - на станции Пермь-I. Во время остановки поезда на этой станции состоится праздничный концерт, будут работать интерактивные площадки.

Студенты Пермского института железнодорожного транспорта подарят ветеранам георгиевские ленточки и разноцветные шары, а также вручат "фронтовые треугольники" со словами благодарности за Победу. Для гостей торжества будет развернута полевая кухня.

10 марта состав отправится в Кунгур и прибудет туда в 10.00, на следующий день в это же время состоится остановка на станции Чусовская. Затем 12 мая, в 12.30 встретить поезд можно будет в Кизеле. Завершающим маршрутом станет станция Заячья Горка - парк Березники. Поезд прибудет на станцию в 11.00.

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С 6 по 13 мая жители Пермского края смогут встретить поезд Победы

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Теги: поезд победы, 9 мая, ретро поезд, день победы



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