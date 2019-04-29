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Участника теракта в Пятигорске в 2010 году приговорили к 15 годам колонии

Суд приговор к 15 годам колонии строгого режима одного из членов банды, организовавшей теракт в Пятигорске в 2010 году, сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ.

Житель Ставропольского края Рустам Исмаилов 15 августа 2010 года вместе с соучастниками убил таксиста и похитил его автомобиль. Преступники установили в машине самодельное взрывное устройство и оставили ее между кафе и жилым домом в Пятигорске. 17 августа бомба взорвалась, пострадали 46 человек.

30 сентября того же года уже в Ставрополе преступники попытались совершить теракт таким же способом. Однако сделать это им не удалось из-за поломки конструкции при перевозке самодельных взрывных устройств.

Напомним, в 2010 году глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту Дмитрию Медведеву, что в Пятигорске бандиты могли подорвать двести килограммов взрывчатки.

По информации Бортникова, бандиты планировали серию терактов, в том числе и на 26 октября, когда в рамках спецоперации они были обезврежены. Два бандита были уничтожены, четверо задержаны, изъято более двухсот килограммов взрывчатых веществ, а также компонентов СВУ.

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Участника теракта в Пятигорске в 2010 году приговорили к 15 годам колонии

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Теги: теракт, пятигорск



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