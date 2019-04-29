В Свердловской области зарегистрировали новый случай кори

29 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что означает решение о выдаче паспортов в ЛДНР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область

В Свердловской области зарегистрировали новый случай кори

В Свердловской области зарегистрировали новый случай кори после массовых заболеваний в январе 2018 года. По данным свердловского Роспотребнадора, заболевание обнаружили у ребёнка из Невьянского района, который привёз корь из Киргизии, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Сейчас медицинские работники ведут работу с людьми из Невьянвского района и Екатеринбурга, поскольку семья контактировала с некоторыми уральцами. Также параллельно идёт прочищающая иммунизация против кори, которая началась в марте и продолжится до 1 октября. Так будет во многих центрах, но не сразу, потому что медиков на всех не хватает. Сейчас прочищающая иммунизация прошла на Таганском ряду", - добавили в ведомстве.

Также эпидемиологи не исключают завоз кори из других стран.

"Надо быть готовыми. Мы постоянно говорим, что лучше поставить прививку, тем более, что наши врачи ставят прививки всем. Нам главное сохранить благополучие в городе и в регионе", - резюмировали в Роспотребнадзоре.

Напомним, что в Екатеринбурге из-за вспышки кори закрывали классы на карантин. За январь 2018 года санврачи зарегистрировали 38 случаев. Только за первую неделю февраля корью заболели 8 жителей города. Для сравнения стоит отметить, что за весь 2018 год в столице Урала корью заболели лишь 5 горожан.

В городе действовали ограничительные меры по кори - без соответствующей прививки жителям города нельзя было посещать образовательные учреждения и больницы. Карантин сняли в марте.

Корь – крайне заразное острое вирусное заболевание. Передается воздушно-капельным путем. При контакте с больным корью заболевают все неиммунные лица.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Свердловской области зарегистрировали новый случай кори

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: свердловская область, корь, заболевание, роспотребнадзор



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.02.2019 11:08 Мск Роспотребнадзор: В Екатеринбурге зафиксировано 35 случаев кори

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 5893

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети