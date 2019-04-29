В Свердловской области зарегистрировали новый случай кори

В Свердловской области зарегистрировали новый случай кори после массовых заболеваний в январе 2018 года. По данным свердловского Роспотребнадора, заболевание обнаружили у ребёнка из Невьянского района, который привёз корь из Киргизии, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Сейчас медицинские работники ведут работу с людьми из Невьянвского района и Екатеринбурга, поскольку семья контактировала с некоторыми уральцами. Также параллельно идёт прочищающая иммунизация против кори, которая началась в марте и продолжится до 1 октября. Так будет во многих центрах, но не сразу, потому что медиков на всех не хватает. Сейчас прочищающая иммунизация прошла на Таганском ряду", - добавили в ведомстве.

Также эпидемиологи не исключают завоз кори из других стран.

"Надо быть готовыми. Мы постоянно говорим, что лучше поставить прививку, тем более, что наши врачи ставят прививки всем. Нам главное сохранить благополучие в городе и в регионе", - резюмировали в Роспотребнадзоре.

Напомним, что в Екатеринбурге из-за вспышки кори закрывали классы на карантин. За январь 2018 года санврачи зарегистрировали 38 случаев. Только за первую неделю февраля корью заболели 8 жителей города. Для сравнения стоит отметить, что за весь 2018 год в столице Урала корью заболели лишь 5 горожан.

В городе действовали ограничительные меры по кори - без соответствующей прививки жителям города нельзя было посещать образовательные учреждения и больницы. Карантин сняли в марте.

Корь – крайне заразное острое вирусное заболевание. Передается воздушно-капельным путем. При контакте с больным корью заболевают все неиммунные лица.