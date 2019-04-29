Вице-спикер Рады призвала Путина отменить указ о паспортах для жителей Донбасса

Первый вице-спикер Верховной рады и представитель Украины в гуманитарной подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Ирина Геращенко призвала президента России Владимира Путина отменить указ об упрощенном порядке предоставления гражданства РФ жителям ДНР и ЛНР. Об этом она написала в Facebook.

По ее мнению, Украина уже выполнила политическую часть Минских соглашений, но из-за России законы не могут вступить в силу, а теперь, после указа о паспортах, это невозможно. Она пишет, что "мы приняли и закон об амнистии (под которую, кстати, не подпадают террористы и убийцы, а вот "заблудшие" - да), и об особенностях местного самоуправления". Но для вступления их в силу Геращенко требует отменить результаты выборов в Донбассе в 2014 и 2018 гг., отменить указ Путина 2017 г. о признании документов ДНР и ЛНР, а также "расформировать все псевдоорганы псевдовласти", т.е. вообще ликвидировать республики.

При этом Минские соглашения запрещают преследование и наказание лиц, участвовавших в конфликте (п. 5), в то время как на Украине за это введена уголовная ответственность.

Геращенко подчеркнула, что никаких прямых переговоров с ДНР и ЛНР Украина вести не будет.

Напомним, Путин намекнул, что в случае неурегулирования ситуации в Донбассе Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех граждан Украины. На Украине готовят новые санкции из-за указа о паспортах.