Жюри "Кинотавра" возглавит известный актер Константин Хабенский

Жюри основного конкурса кинофестиваля "Кинотавр" в этом году возглавит известный актер Константин Хабенский. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте фестиваля.

Кроме него оценивать фильмы будут композитор Алексей Айги, киновед Анжелика Артюх, режиссер и продюсер Резо Гигинешвили, сценарист и режиссер Наталия Мещанинова, оператор Алишер Хамидходжаев и актриса Анна Чиповская.

Российский кинофестиваль "Кинотавр" пройдет в Сочи с 9 по 16 июня. В основную конкурсную программу в этом году вошли 15 картин, среди которых "Сторож" Юрия Быкова, "Мальчик русский" Александра Золотухина, "Верность" Нигины Сайфуллаевой и другие.

Ранее стало известно, что Константин Хабенский озвучит русского полководца Александра Суворова в 3D-мультфильме.