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В Сургуте прокуратура проверит застройщика ЖК "Любимый" на нецелевые траты

Сургутские дольщики обратились в прокуратуру, требуя проверить работу застройщика жилого комплекса "Любимый", передаёт корреспондент Накануне.RU.
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По некоторым данным, речь идёт о требовании проверить законность трат застройщика, компании "Дорожно-эксплуатационное предприятие", который привлёк деньги будущих жильцов для возведения дома.

В пресс-службе окружной прокуратуры Накануне.RU сообщили, что по фактам нецелевого расходования денег проводится проверка, она инициирована прокуратурой города. Рассмотрено и удовлетворено внесённое представление. По требованию окружной прокуратуры Жилстройнадзор провёл свою проверку, её результаты направлены в Сургут. Их приобщат к итогам начавшегося надзора.

"Все материалы рассмотрят в совокупности, по ним пройдёт процессуальная проверка для уголовно-правовой оценки", - уточнили в пресс-службе.

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В Сургуте прокуратура проверит застройщика ЖК "Любимый" на нецелевые траты

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Теги: жилой комплекс любимый, прокурорская проверка, дорожно-эксплуатационное предприятие



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